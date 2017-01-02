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В Железногорске задержали юного наркодилера

Сегодня, 18:04
В Железногорске задержали юного наркодилера
В Железногорске наркополицейские взяли с поличным закладчика «дизайнерских» наркотиков. «Синтетику» раскладывал в тайники 17-летний юноша. Его задержали на месте преступления после того, как он заполнил 10 закладок свертками с запрещенным веществом. При досмотре у курянина нашли еще 20 пакетиков. Задержанный пояснил, что он нашел работу в Интернете, чтобы получать деньги на карманные расходы. Уже в первую неделю преступной деятельности он попал в поле зрения оперативников. На съемной квартире дилера изъяли 450 граммов синтетических наркотиков. Молодой человек заключен под стражу. По факту сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

 

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