Четверо курян скончались от самолечения

В Курской области усилился контроль над отпуском лекарств по рецепту. По данным медиков, в 2016 году от самолечения умерли 4 курянина. Принимая таблетки от головной боли, часто пациент игнорирует серьезное заболевание, – заявила заместитель руководителя Управления Росздравнадзора по Курской области Наталья Демёхина. «В последние годы сложилась ситуация, когда все стали лечить себя сами. Люди смотрят рекламу, слушают советы аптечных работников. Выпил таблетку - боли нет. А ведь она может являться симптомом какого-то заболевания. Если её убрать, мы пропустим серьезное осложнение», - рассказала Демёхина. По её словам, головная боль может быть симптомом как гипертонической болезни, так и инсульта.

«Отпуск без рецепта лекарственных препаратов влечёт наложение штрафа: на предпринимателей - от 4 до 8 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - пояснила Демёхина. Теперь, чтобы купить препарат, нужно предъявить выписку от врача на специальном бланке. В нём должно быть указано название препарата, доза, количество приема, печать и подпись врача. Рецепт действителен в течение двух месяцев. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, этот срок могут продлить до одного года. Врач обязан выписать рецепт на приеме в поликлинике или при посещении на дому. Для сельских жителей это делает фельдшер. Перечень международных непатентованных названий препаратов, отпускающихся по рецепту, указан на сайте областного комитета здравоохранения.

Сегодня, 08:05