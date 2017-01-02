«Газпром» возведет в Курской области 7 спорткомплексов

В 2017-2018 годах в Курской области появятся семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Их строительство с привлечением инвестиций «Газпрома» уже началось в Кореневском, Хомутовском, Глушковском, Беловском, Суджанском районах, Льгове и Рыльске. Также в Курске приступили к возведению конно-спортивного комплекса. Планируется и строительство 15 универсальных спортплощадок.

В областной администрации отметили, что объем инвестиций мог быть и больше, однако этому мешают многомиллионные долги некоторых предприятий. В списке должников, в частности, «Квадра», «Гортеплосети» Курска и Железногорска.

Сегодня, 08:08