Продолжение истории с осликом: в Курск хотят отправить еще одно животное

В Курск хотят отправить еще одного ослика, который избавил бы 9-летнего мальчика от боязни темноты, - сообщает ГТРК «Курск». Первая попытка завершилась печально: двухмесячное животное, которое перевозили в багажнике рейсового автобуса из Махачкалы в наш город, скончалось. Этой историей уже заинтересовались зоозащитники животных. Они пытаются выяснить, не попадает ли происходящее под статью «Жестокое обращение с животными». Это может грозить наказанием - до года лишения свободы.

Сегодня, 08:02