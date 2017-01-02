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Продолжение истории с осликом: в Курск хотят отправить еще одно животное

Сегодня, 08:02
Продолжение истории с осликом: в Курск хотят отправить еще одно животное
В Курск хотят отправить еще одного ослика, который избавил бы 9-летнего мальчика от боязни темноты, - сообщает ГТРК «Курск». Первая попытка завершилась печально: двухмесячное животное, которое перевозили в багажнике рейсового автобуса из Махачкалы в наш город, скончалось. Этой историей уже заинтересовались зоозащитники животных. Они пытаются выяснить, не попадает ли происходящее под статью «Жестокое обращение с животными». Это может грозить наказанием - до года лишения свободы.

 

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