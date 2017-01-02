Предновогодний розыгрыш государственных лотерей сделал 12 россиян миллионерами
Вчера, 21:45
Напомним, что праздничный розыгрыш ряда тиражей транслировался 31 декабря на одном из телеканалов. «Гослото» и другие лотереи позволили стать победителями в общей сложности 7 649 624 участникам. По словам директора по маркетингу и продажам «Торговый Дом «Столото» Зои Гафаровой, новогодний розыгрыш побил рекорд не только по общей сумме, нои количеству миллионеров-победителей – 12 человек.
Больше всех повезло жителю Нижегородской области, получившему суперприз в 54,4 млн рублей в тираже «Гослото «6 из 45». Совокупный джек-пот составил 200 млн рублей, который поделили между собой несколько везунчиков.
На втором месте по разыгранной сумме стало «Гослото «5 из 36» - восемь человек получили 54,7 млн рублей, т.е. каждый по 6,8 млн. А три участника выиграли по 4,1 млн рублей в тираже «7 из 49».
Напомним, что праздничный розыгрыш ряда тиражей транслировался 31 декабря на одном из телеканалов. «Гослото» и другие лотереи позволили стать победителями в общей сложности 7 649 624 участникам. По словам директора по маркетингу и продажам «Торговый Дом «Столото» Зои Гафаровой, новогодний розыгрыш побил рекорд не только по общей сумме, нои количеству миллионеров-победителей – 12 человек.
Больше всех повезло жителю Нижегородской области, получившему суперприз в 54,4 млн рублей в тираже «Гослото «6 из 45». Совокупный джек-пот составил 200 млн рублей, который поделили между собой несколько везунчиков.
На втором месте по разыгранной сумме стало «Гослото «5 из 36» - восемь человек получили 54,7 млн рублей, т.е. каждый по 6,8 млн. А три участника выиграли по 4,1 млн рублей в тираже «7 из 49».
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