В Курчатове мальчик попал под фургон

17 января в Курчатове пострадал несовершеннолетний пешеход. По информации Госавтоинспекции, около 8 утра водитель фургона "Пежо" допустил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмой доставили в медицинское учреждение.

Добавим, что еще одно ДТП с участием пешехода 17 января произошло в Курске. Около 14 часов возле дома №21 по улице Димитрова водитель УАЗа сбил 44-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по "зебре". Пострадавшую госпитализировали в 4-ю горбольницу.

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