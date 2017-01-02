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В Курской области на Крещение следить за безопасностью будут 1300 спасателей

Сегодня, 11:56
В Курской области на Крещение следить за безопасностью будут 1300 спасателей
Порядка 1300 человек и более 200 единиц техники будут обеспечивать безопасность в Курской области во время празднования Крещения Господня. 
С сегодняшнего утра до завтрашнего вечера оперативные группы МЧС будут дежурить на водоемах у 49 мест организованных купаний. Самый большой наплыв православных по традиции ожидается в Коренной пустыни Золотухинского района, поэтому там количество спасателей и медиков будет больше. В Главном управлении регионального МЧС контролировать ситуацию будет оперативный штаб. В спасательном ведомстве прогнозируют, что обряд омовения совершат порядка 5 тысяч курян. Всех, кто решится окунуться в крещенскую прорубь, призывают не употреблять спиртное, не находиться в воде больше 1 минуты. После купания нужно растереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.  

 

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