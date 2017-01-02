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Из Новоандросовского дома-интерната сбежали двое подростков

Сегодня, 11:30
Из Новоандросовского дома-интерната сбежали двое подростков
Полиция разыскивает подростков, которые 16 января самовольно ушли из Новоандросовского дома-интерната.
Келарев Станислав Анатольевич 2001 года рождения.
Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, лицо смуглое, глаза карие.
Был одет в короткую темную куртку, черные спортивные брюки, обут в черные кроссовки.
Сошников Денис Владимирович 2002 года рождения.
Приметы: на вид 16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в короткую светло-голубую куртку, темные спортивные брюки, обут в черные кроссовки.
Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых несовершеннолетних, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

 

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