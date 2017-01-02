Под Курском столкнулись ВАЗ и электричка

Сегодня в 11:28 на железнодорожном переезде 119 км однопутного перегона Мармыжи - Кшень водитель ВАЗ-21099, проигнорировав запрещающие сигналы, выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом №6382 Курск – Касторная и допустил с ним столкновение.

Машинист поезда пытался предотвратить столкновение – применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным.

По предварительной информации, пассажиры пригородного поезда за медицинской помощью не обращались, локомотивная бригада не пострадала. Нарушение водителем легкового автомобиля ПДД привело к тому, что пострадали два его пассажира, один из которых погиб.

Пригородный поезд получил незначительные повреждения, после устранения которых продолжит следовать по маршруту.

На этом участке железной дороги движение поездов малоинтенсивное, поэтому задержки других поездов не прогнозируются – сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Сегодня, 13:27