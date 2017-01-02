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В Курской области задержали вербовщика ИГ

Сегодня, 16:12
В Курской области задержали вербовщика ИГ
Московский окружной военный суд вынес приговор члену запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Его задержали в Курской области при попытке пересечь границу в сторону Украины. 34-летний Бахрамжон Файзуллаев встречал завербованных в ИГИЛ людей и переправлял их в военные лагеря в Сирию. Также он отвечал за размещение, лечение и отдых боевиков. За два года - с 2014-го по 2015-й - игиловец переправил в военные лагеря около 50 будущих боевиков. Когда нужно было набирать и вооружать очередную партию наемников, он приехал в Россию. Задержали Файзуллаева пограничники при попытке перебраться из Курской области на Украину. Бахрамжона Файзуллаева приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 

 

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