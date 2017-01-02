Оштрафованы три водителя, перевозящие детей без специальных кресел

Сегодня около 15-й школы Курска сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на профилактику нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Было выявлено 3 административных правонарушения. Водителям, которые перевозили детей без удерживающих устройств, придется заплатить штраф в три тысячи рублей. Также инспекторы поощрили добросовестных автомобилистов. Например, им вручили агитационную продукцию с символикой ГИБДД. Госавтоинспекция напоминает, при ДТП риск смертельных травм у ребенка, находящегося в автокресле, снижается в 2,5 – 3 раза.

Сегодня, 17:11