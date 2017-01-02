В Курске покажут первое в мире интерактивное кино

С 25 января в Курске начнут показ первого в мире интерактивного кино «Ночная игра», где зритель сам сможет влиять на развитие сюжета. Жанр фильма - триллер. Его специально снимали с 7 различными концами, причём благополучный из них всего один. Корреспондент радио «Курс» Ирина Ракова побывала на пресс-показе в кинотеатре «Люксор». Выяснилось, что такое кино доступно не всем. Чтобы определять ход событий на экране, необходимо скачать приложение "CtrlMovie” на смартфон через "APPSTORE” или"GOOGLEPLAY”, соответственно, для операционных систем IOS и Android. Однако на модели «Нокиа Люмиа», оснащенная Microsoft Phone, это сделать не удалось. Причем, из девяти журналистов с такой проблемой столкнулись двое. Остальные же подключились к WI-FI. В течение фильма на экране периодически возникали два варианта развития сюжета. С помощью приложения зритель проголосовал за наиболее понравившийся. Вариант, который набирал наибольшее количество голосов, следовал далее на экране. По словам организаторов, если мнение зала разделялось, автоматически выбирался наиболее агрессивный вариант. Попробовать себя в роли «вершителя судеб» героев фильма теперь смогут и куряне.

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