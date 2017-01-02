поиск по сайту
 

В Курске отметят день рождения Владимира Высоцкого

Сегодня, 08:04
В Курске отметят день рождения Владимира Высоцкого
В Курске 25 января состоится литературный вечер, посвященный актеру, поэту и исполнителю Владимиру Высоцкому. Его устроят в честь дня рождения Высоцкого, которому в этом году исполнилось бы 79 лет. На вечере под названием «Я вышел ростом и лицом» перед курянами выступят поэт, лауреат литературных премий Роман Рубанов, режиссер-постановщик «Звездного» Сергей Ромашкин и студенты ЮЗГУ. Они исполнят стихи и песни Владимира Высоцкого. Курян приглашают в концертно-творческий центр «Звездный» 25 января в 18 часов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама