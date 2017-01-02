В Курске отметят день рождения Владимира Высоцкого

В Курске 25 января состоится литературный вечер, посвященный актеру, поэту и исполнителю Владимиру Высоцкому. Его устроят в честь дня рождения Высоцкого, которому в этом году исполнилось бы 79 лет. На вечере под названием «Я вышел ростом и лицом» перед курянами выступят поэт, лауреат литературных премий Роман Рубанов, режиссер-постановщик «Звездного» Сергей Ромашкин и студенты ЮЗГУ. Они исполнят стихи и песни Владимира Высоцкого. Курян приглашают в концертно-творческий центр «Звездный» 25 января в 18 часов.

Сегодня, 08:04