В Курской области нет долгов по зарплате

В Курской области нет долгов по зарплате. Такие данные по состоянию на 1 января 2017 года приводит Курскстат. Как рассказали в региональном комитете по труду и занятости, руководители организаций-должников в 2016м регулярно заслушивались на заседаниях профильной комиссии. Органы местного самоуправления провели более 460 заседаний межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам, заслушали более 500 работодателей. Работа по обеспечению выплаты заработной платы работникам в полном объеме и повышению ее уровня в 2017 году продолжается.

Сегодня, 08:15