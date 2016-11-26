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В Курской области нет долгов по зарплате

Сегодня, 08:15
В Курской области нет долгов по зарплате
В Курской области нет долгов по зарплате. Такие данные по состоянию на 1 января 2017 года приводит Курскстат. Как рассказали в региональном комитете по труду и занятости, руководители организаций-должников в 2016м регулярно заслушивались на заседаниях профильной комиссии. Органы местного самоуправления провели более 460 заседаний межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам, заслушали более 500 работодателей. Работа по обеспечению выплаты заработной платы работникам в полном объеме и повышению ее уровня в 2017 году продолжается.

 

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