В Курске сегодня вспомнят Февральскую революцию

Сегодня в Курске вспомнят Февральскую революцию 1917 года. Мероприятие, приуроченное к 100-летию этого события, состоится в киноцентре имени Щепкина. Тема беседы озвучена как «Февральская революция 1917 года и церковно-государственные отношения в России». Поговорит с курянами об этом ученый-историк, преподаватель высшей школы Юрий Озеров. Тема рассчитана на широкий круг слушателей различных возрастов. Предусматривается живое общение и ответы на вопросы. Начало в 18 часов в киноцентре имени Щепкина. В 19.30 запланирован показ фильма по тематике беседы.

















Сегодня, 08:05