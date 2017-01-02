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В Курске сегодня вспомнят Февральскую революцию

Сегодня, 08:05
В Курске сегодня вспомнят Февральскую революцию
Сегодня в Курске вспомнят Февральскую революцию 1917 года. Мероприятие, приуроченное к 100-летию этого события, состоится в киноцентре имени Щепкина. Тема беседы озвучена как «Февральская революция 1917 года и церковно-государственные отношения в России». Поговорит с курянами об этом ученый-историк, преподаватель высшей школы Юрий Озеров. Тема рассчитана на широкий круг слушателей различных возрастов. Предусматривается живое общение и ответы на вопросы. Начало в 18 часов в киноцентре имени Щепкина. В 19.30 запланирован показ фильма по тематике беседы.




 

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