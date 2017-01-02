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Курск борется за право принять Евробаскет-2019

Сегодня, 08:10
Курск борется за право принять Евробаскет-2019
Специалисты согласовали выдвижение кандидатуры России на право проведения женского чемпионата Европы по баскетболу в 2019 году. В качестве городов-столиц рассматривают Екатеринбург и Курск. По словам президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, в нашем городе женский баскетбол - популярный вид спорта. Кроме того имеется многофункциональный спорткомплекс, готовый к проведению международного состязания.  Напомним, в 2016 году в Курске состоялись отборочные матчи национальной сборной к Евробаскету-2017. Они были организованы на высшем уровне. Теперь РФБ необходимо направить в ФИБА-Европа все документы, подкрепляющие заявку. Итоговое решение станет известно не позднее июля 2017 года. 

 

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