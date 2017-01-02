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Курское "Динамо" одержало 9-ю победу в Евролиге

Сегодня, 11:27
Курское
Курское «Динамо» на выезде одержало 9-ю подряд победу в Евролиге. В непростом поединке, уступая после первых двух периодов «минус 10», курянкам всё же удалось выровнять игру и одолеть турецкий «Мерсин». Итоговый счёт 84:70 в пользу «Динамо». Стоит отметить, что турецкий клуб - дебютант Евролиги, до этого проиграл все 8 матчей группового этапа и теперь лишь теоретически имеет шанс на выход в плей-офф. Подопечные Лукаса Мондело в своей группе А остаются единоличными лидерами. Досрочный выход в плей-офф «бело-голубые» себе фактически обеспечили. Самыми результативными в этом матче стали Ннемкади Огвумике – она заработала 23 очка + 8 подборов, на счету Анны Круз – 15 баллов + 5 передач и Энджел МакКотри – 14 очков + 9 подборов + 6 перехватов.  
В следующем матче 22 января «Динамо» сыграет в Оренбурге в рамках российской премьер-лиги с самым принципиальным соперником последних лет  - «Надеждой». 

 

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