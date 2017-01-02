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На Крещение в проруби искупались студенты из Эквадора

Сегодня, 11:31
На Крещение в проруби искупались студенты из Эквадора
Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне в память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана. Это один из 12 главных христианских праздников. В России очень популярны крещенские купания. В Курске и Курской области было организовано 49 купелей и прорубей, в которых, как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, искупались тысячи курян. Омовение в ледяной воде совершили даже студенты из южноамериканского Эквадора. Больше всего желающих совершить Крещенский обряд – около 5000 человек, традиционно, было в Коренной пустыни. Во всех местах массового зимнего купания дежурили порядка 1300 сотрудников МЧС, а также медики, полицейские, руководство муниципалитетов и волонтеры. Контроль за купелями и прорубями продлится и сегодня до 18 часов.

 

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