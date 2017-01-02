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Сегодня ночью в Курске загорелась квартира

Сегодня, 11:33
Сегодня ночью в Курске загорелась квартира
Сегодня ночью в одном из домов на улице Гагарина Курска загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на номер «Службы спасения — 112» примерно в 0:20. Огнеборцы двух пожарных частей прибыли на место ЧП уже через две минуты. Возгорание быстро и успешно удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших. Из квартиры спасли хозяина, которому не понадобилась медицинская помощь. Огонь успел повредить мебель и вещи, находившиеся в квартире. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.

 

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