Курские организации призывают подтвердить вид деятельности

Курское региональное отделение Фонда социального страхования начало прием заявлений на подтверждение основного вида экономической деятельности. До 15 апреля определиться с основным видом деятельности в общей сложности должны свыше 12,5 тысячи курских организаций.

От основного вида экономической деятельности напрямую зависит тариф страховых взносов. Поэтому специалисты регионального отделения Фонда обращают внимание работодателей на изменения в законодательстве о социальном страховании. Если организация не подтвердит в оговоренный срок основной вид экономической деятельности, то в 2017 году ей будет установлен максимальный тариф страховых взносов, исходя из заявленных в ЕГРЮЛ, а не осуществляемых фактически видов деятельности, как было ранее. А это значит, что обратиться в соцстрах для подтверждения ОВД – в интересах самого работодателя.

В этом году работодателям предлагается облегчить данную задачу и воспользоваться Порталом государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru. С начала года через него в отделение уже обратились около 250 курских страхователей. В помощь курянам на сайте регионального отделения ФСС РФ размещена пошаговая инструкцию по регистрации на портале государственных услуг.

Удобство дистанционного общения с федеральной государственной структурой куряне смогли оценить еще в прошлом году. 55% заявок на предоставление государственных услуг было подано в электронном виде.

Пресс-служба Курского регионального отделения ФСС РФ





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