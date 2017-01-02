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Более 1600 жалоб поступило в курский Роспотребнадзор

Сегодня, 12:06
Более 1600 жалоб поступило в курский Роспотребнадзор
Более 1600 письменных обращений о нарушениях законодательства в области защиты прав потребителей поступило от курян в местный Роспотребнадзор. 
Это на 16% больше, чем в 2015м. Чаще всего причинами жалоб были некачественные товары и услуги, недостаточное информирование об изготовителях и продукции, включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей. Около 40% обращений связаны с нарушениями прав в сфере розничной торговли, чаще всего при покупке сложной бытовой техники. Также много жалоб касаются сферы предоставления финансовых услуг, услуг связи, платных медицинских и бытового обслуживания. Продолжают поступать в Роспотребнадзор жалобы и на коммунальщиков. Однако сейчас надзором за их деятельностью занимается Государственная жилищная инспекция, туда и направили все обращения курян, - подчеркнули в санитарном ведомстве.  

 

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