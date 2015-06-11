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В дачном посёлке могут отключить электричество

Сегодня, 12:26
В дачном посёлке могут отключить электричество
Садоводческому некоммерческому товариществу «Вымпел» грозит отключение электроэнергии из-за долга в 150 тысяч рублей. Около 50 курян, которые постоянно проживают на дачах, могут оказаться в ледяном плену, если их отопительные приборы, запитанные от электричества, остановят работу. В ситуацию решили вмешаться активисты ОНФ. В Народном Фронте отметили, что конфликт, который возник между садоводами и энергетиками, типичен для многих дачных сообществ, где расчеты ведет правление товарищества. В СНТ «Вымпел» входит около 600 собственников. Поставщики направили претензию садоводам, грозят выбиванием долга через арбитражный суд и отключением от электроэнергии. Сегодня общественники попытаются разобраться в проблеме. 

 

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