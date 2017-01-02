На Крещение в Беловском районе в пожаре погибли двое мужчин

Сегодня утром загорелся частный дом в одном из сёл Беловского района. В огне погибли хозяин жилища и его товарищ. Возгорание произошло около шести утра. Пожарных вызвал местный житель. Выйдя за водой, он заметил в потемках, как горит дом соседа, и сразу позвонил по номеру 112. На месте происшествия обнаружили тела 59-летнего хозяина жилища и его 54-летнего знакомого.

Сейчас идет доследственная проверка. Рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.

Сегодня, 14:04