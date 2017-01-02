Курским спасателям вручили снегоболотоход и квадрокоптер

Курские спасатели стали еще мобильнее. В их арсенале появились четыре дополнительные единицы: пожарно-спасательный автомобиль, снегоход, снегоболотоход и беспилотник-квадрокоптер. Пожарный автомобиль «ISUZU» станет помощником огнеборцев пожарной части №4. Техника вмещает тонну воды и 100 литров пенообразователя для тушения без установки на водоисточник. Автомобиль способен подавать воду под высоким давлением, а также укомплектован гидравлическим аварийно-спасательным инструментом для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Снегоход и снегоболотоход поступили в специализированную часть по тушению крупных пожаров. Беспилотник «Фантом» пополнил парк техники Центра управления в кризисных ситуациях. Это уже второй квадрокоптер, поступивший в помощь спасателям. С приобретением этих аппаратов при проведении разведки в зоне ЧС можно задействовать меньше личного состава.

Изображение с «ока» беспилотника поступает на пульт в режиме реального времени. Квадрокоптер может подняться на высоту до 500 метров и проводить разведку в течение порядка 25 минут. Предоставляемая «картинка» хорошего качества и не дрожит, благодаря предусмотренному в конструкции стабилизатору.

Плюс устройства в том, что оно оперативно готово к работе. Буквально 3-5 минут и можно производить взлет. Радиус полета составляет порядка двух километров.

Сегодня, 14:09