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Двух курян задержали за ограбление банка в Москве

Сегодня, 14:55
Двух курян задержали за ограбление банка в Москве
Задержаны двое жителей Курской области, подозреваемых в разбойном нападении на банк в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, грабители в масках ворвались в офис одного из банков на Каширском шоссе. Двое мужчин, угрожая сотруднику банка предметами, похожими на пистолеты и ручную гранату, похитили более полумиллиона рублей в разной валюте. Полиции удалось установить налетчиков. Ими оказались 31-летний и 40-летний жители Курской области. Их задержали по местам их проживания. Они тщательно готовились к преступлению. При обыске обнаружили и изъяли в их домах пистолеты «Маузер» и ТТ, ручную гранату, маски с прорезями для глаз и радиостанцию. Задержанных доставили из Курска в отдел МВД России по столичному району Москворечье-Сабурово. Есть основания полагать, что они причастны к еще двум разбойным нападениям, совершенным в этом году в Белгороде и Курске. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

 

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