Автогонки «Курский соловей» проведут на ипподроме

Ледовые гонки «Курский соловей» в этом году состоятся 29 января. Изменилось место их проведения – спортивное мероприятие перенесли на ипподром. Обычно автогонщики и зрители собирались на Ушаковском пруду в поселке Камыши. Однако часто в планы организаторов вмешивалась погода. Напомним, в прошлом году гонку из-за потепления перенесли, а когда морозы так и не пришли, ее и вовсе отменили из соображений безопасности. В этот раз, чтобы не рисковать, местом проведения трековых гонок выбрали Курский ипподром. Торжественное открытие соревнований состоится 29 января в 11.00.

Сегодня, 08:10