Курск в дюжине лучших городов России

Курск может стать лучшим городом России. Ежегодное голосование уже объявлено на сайте город-россии.рф. Курск сейчас входит в топ-12 рейтинга. Проголосовать за самый красивый и известный город в стране может каждый в проекте «Город России — национальный выбор». Респондентам предстоит оценить неповторимое историческое и культурное наследие конкурсантов и сделать свой выбор. Поддержать Курск тоже возможно. Достаточно зайти на сайт город-россии.рф и сделать пару кликов за Курск. Сейчас наш город поддержали около 4 тысяч человек. Итоги голосования подведут 30 декабря.

Сегодня, 08:07