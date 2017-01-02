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Курск в дюжине лучших городов России

Сегодня, 08:07
Курск в дюжине лучших городов России
Курск может стать лучшим городом России. Ежегодное голосование уже объявлено на сайте город-россии.рф. Курск сейчас входит в топ-12 рейтинга. Проголосовать за самый красивый и известный город в стране может каждый в проекте «Город России — национальный выбор». Респондентам предстоит оценить неповторимое историческое и культурное наследие конкурсантов и сделать свой выбор. Поддержать Курск тоже возможно. Достаточно зайти на сайт город-россии.рф и сделать пару кликов за Курск. Сейчас наш город поддержали около 4 тысяч человек. Итоги голосования подведут 30 декабря. 

 

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