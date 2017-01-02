Инна Дериглазова завоевала серебро на этапе Кубка Мира в Алжире

В Алжире состоялся этап Кубка мира по фехтованию на рапирах. 2 место завоевала курянка Инна Дериглазова в составе сборной России. Уступили девушки лишь сборной Италии. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Марта Мартьянова взяли старт с четвертьфинала. Здесь они уверенно обошли рапиристок из Польши и Франции. А вот в финале столкнулись с итальянками и уступили им 10 очков. В личном зачёте Инна Дериглазова прошла дальше остальных однокомандниц и вошла в первую пятёрку. Правда, остановить её на пути к победе смогла Алиса Вольпи, тоже из Италии. Всего 3-х очков не хватило нашей чемпионке до триумфа.

Сегодня, 08:00