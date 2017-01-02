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На проспекте Дериглазова к концу года построят школу на тысячу учеников

Сегодня, 08:06
На проспекте Дериглазова к концу года построят школу на тысячу учеников
На проспекте Дериглазова в декабре сдадут школу на тысячу учеников. Руководство города и области побывало на стройке. По смете возведение новой школы обойдется в 750 миллионов рублей. Еще 80 миллионов на оборудование предусмотрено из федерального бюджета. Работы на стройке ведутся в три смены. Как рассказал мэр Курска Николай Овчаров, при возведении школы учтен опыт предыдущей стройки – школы на проспекте Победы. Используется аналогичный проект, но за счет более практичного решения число мест для учащихся удалось увеличить. При этом все современные стандарты и требования соблюдены. В школе, которую с нетерпением ждут жители этого, быстрорастущего микрорайона, помимо учебных классов, будут бассейн, три спортивных зала и актовый, класс хореографии, спортплощадка.

 

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