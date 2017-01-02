Двух подростков, сбежавших из интерната, нашли в Курске

Двух подростков, сбежавших из интерната, нашли в Курске. Ранее мы рассказывали: 16 января из Новоандросовского дома-интерната сбежали мальчики 14 и 15 лет. Поиском ребят занялись полицейские всего региона. К счастью, подростки нашлись. Как пояснили в пресс-службе областного управления МВД, оба беглеца были в Курске. Ребята находились в квартире выпускника этого же интерната. Свой поступок подростки пояснили тем, что они соскучились по своему товарищу и решили его навестить. Теперь ребята возвращены в дом-интернат. Руководство решило не наказывать их за побег, а провести дополнительную работу. С подростками будут беседовать педагоги и психологи.





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