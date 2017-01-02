поиск по сайту
 

Двух подростков, сбежавших из интерната, нашли в Курске

Сегодня, 19:02
Двух подростков, сбежавших из интерната, нашли в Курске
Двух подростков, сбежавших из интерната, нашли в Курске. Ранее мы рассказывали: 16 января из Новоандросовского дома-интерната сбежали мальчики 14 и 15 лет. Поиском ребят занялись полицейские всего региона. К счастью, подростки нашлись. Как пояснили в пресс-службе областного управления МВД, оба беглеца были в Курске. Ребята находились в квартире выпускника этого же интерната. Свой поступок подростки пояснили тем, что они соскучились по своему товарищу и решили его навестить. Теперь ребята возвращены в  дом-интернат. Руководство решило не наказывать их за побег, а провести дополнительную работу. С подростками будут беседовать педагоги и психологи.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама