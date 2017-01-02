Жители посёлка Сейм Курской области дышат вредными испарениями

Жители посёлка Сейм Курской области, который находится рядом с нефтеперерабатывающим заводом, пожаловались на едкий запах. По данным независимых экспертов химические выбросы в воздух там превышают допустимые нормы в несколько раз. Завод расположен рядом с детсадом и школой. Вода в жилых домах загрязнена. Жители не раз обращались в надзорные органы, однако вопрос до сих пор не решили. Руководство предприятия отказывается от диалога. За помощью население обратилось в Общероссийский Народный Фронт. «К нам поступило обращение от жителей, под которым подписалось несколько тысяч человек, фактически весь посёлок. Территориальные органы, которые осуществляли проверки, явно заинтересованы, чтобы данное предприятие не закрывалось. Мы планируем сделать запрос в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой приостановить деятельность предприятия на 90 суток», - заявил эксперт ОНФ Дмитрий Миронов. Также он сообщил, что активисты будут добиваться переноса завода на безопасное расстояние от посёлка или установки экофильтров.





Сегодня, 08:13