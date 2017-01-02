В райцентре Курской области у коров нашли бешенство

В слободе Белая Беловского района зафиксирован случай бешенства молодого поголовья крупного рогатого скота. Диагноз подтвердился после лабораторного исследования – сообщили в курском Россельхознадзоре. По количеству случаев заболеваний бешенством крупный рогатый скот уступает только собакам. Заражение происходит, главным образом, через укусы. В большинстве случаев болезнь проявляется в буйной форме. Сейчас разрабатывается план мероприятий, предотвращающих распространение бешенства животных в слободе Белая. Участковая ветслужба начнёт обходить подворья и беседовать с населением.

Сегодня, 09:15