Депутат Городского собрания угрожал электрику «автоматом»

Депутат Курского горсобрания Роман Гладких угрожал убийством электрику, который в его фирме за долги собирался отключить свет, - пишет " Цензуры.нет " со ссылкой на СУ СКР по Курской области. В отношении слуги народа возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. По данным следствия, депутат также является замдиректора ООО «ГТР», находящееся в Курске на улице Серегина. Компания задолжала за электроэнергию, и сотрудник электросетей пришел отключить свет. Однако Гладких стал угрожать электрику похожим на автомат предметом и даже передернул затвор. Сотрудник электросетей обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Теперь депутату, если его вина будет доказана, грозит до 2 лет лишения свободы, и, возможно, наказание за незаконное хранение «автомата».

Сегодня, 09:27