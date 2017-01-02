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Депутат Городского собрания угрожал электрику «автоматом»

Сегодня, 09:27
Депутат Городского собрания угрожал электрику «автоматом»
Депутат Курского горсобрания Роман Гладких угрожал убийством электрику, который в его фирме за долги собирался отключить свет, - пишет "Цензуры.нет" со ссылкой на СУ СКР по Курской области. В отношении слуги народа возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. По данным следствия, депутат также является замдиректора ООО «ГТР», находящееся в Курске на улице Серегина. Компания задолжала за электроэнергию, и сотрудник электросетей пришел отключить свет. Однако Гладких стал угрожать электрику похожим на автомат предметом и даже передернул затвор. Сотрудник электросетей обратился с заявлением в правоохранительные органы. 
Теперь депутату, если его вина будет доказана, грозит до 2 лет лишения свободы, и, возможно, наказание за незаконное хранение «автомата».

 

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