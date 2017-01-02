В Курске ребенок на санках попал под колёса «Лады»

Накануне вечером в Курске в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского управления ГИБДД Александр Мальцев, инцидент случился в шестом часу возле дома №18 по проспекту Дружбы. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» во дворе допустил наезд на девочку 2014 года рождения, которую на санках везла мама. В результате ДТП ребенка доставили в больницу, где диагностировали ушиб плеча. После оказания медицинской помощи девочку отпустили.

Добавим, что 19 января в Курске произошло еще одно ДТП с участием пешехода. Около полудня возле дома №5 по улице Дубровинского водитель «Рено Логан», двигаясь задним ходом по тротуару, допустил наезд на 58-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в 4-ю горбольницу.





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