Курянин ограбил бухгалтерию ДК

В Курске следователи завели уголовное дело на тридцатилетнего мужчину, подозреваемого в краже. Как сообщили в УМВД, утром сотрудники Дома культуры услышали подозрительный шум в бухгалтерии. Дверь в помещение была взломана, в кабинете находился неизвестный молодой человек, который поспешил скрыться. Добычей злоумышленника стали деньги и флеш-карты с бухгалтерскими программами. Вора удалось задержать, он уже арестован. Следователи полагают, что ранее неоднократно судимый мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений. Как уточнили в полиции, за кражу с незаконным проникновением подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Сегодня, 13:41