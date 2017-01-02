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Курянин ограбил бухгалтерию ДК

Сегодня, 13:41
Курянин ограбил бухгалтерию ДК
В Курске следователи завели уголовное дело на тридцатилетнего мужчину, подозреваемого в краже. Как сообщили в УМВД, утром сотрудники Дома культуры услышали подозрительный шум в бухгалтерии. Дверь в помещение была взломана, в кабинете находился неизвестный молодой человек, который поспешил скрыться. Добычей злоумышленника стали деньги и флеш-карты с бухгалтерскими программами. Вора удалось задержать, он уже арестован. Следователи полагают, что ранее неоднократно судимый  мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений. Как уточнили в полиции, за кражу с незаконным проникновением подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. 

 

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