В проруби на Крещение окунулись 12 тысяч курян

В курском МЧС подвели итоги работы по обеспечению безопасности людей в период празднования Крещения Господня. Массовые купания 18-19 января обошлись без происшествий. В них участвовало около 12 тысяч курян и гостей региона. По данным МЧС, год назад число желающих окунуться в ледяную воду было в три раза меньше. Наиболее посещаемыми крещенские купания традиционно оказались в Курске и у монастыря Коренная пустынь. В Свободе обряд совершили более 3 тысяч человек. Всего организовали 49 мест для купелей и прорубей в 22 районах Курской области.

Сегодня, 13:45