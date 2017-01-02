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В проруби на Крещение окунулись 12 тысяч курян

Сегодня, 13:45
В проруби на Крещение окунулись 12 тысяч курян
В курском МЧС подвели итоги работы по обеспечению безопасности людей в период празднования Крещения Господня. Массовые купания 18-19 января обошлись без происшествий. В них участвовало около 12 тысяч курян и гостей региона. По данным МЧС, год назад число желающих окунуться в ледяную воду было в три раза меньше. Наиболее посещаемыми крещенские купания традиционно оказались в Курске и у монастыря Коренная пустынь. В Свободе обряд совершили более 3 тысяч человек. Всего организовали 49 мест для купелей и прорубей в 22 районах Курской области.

 

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