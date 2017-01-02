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Под Курском столкнулись "Волга", "семёрка" и ПАЗ

Сегодня, 14:03
Под Курском столкнулись
19 января в Октябрьском районе произошла авария с участием трех транспортных средств. Как рассказали в Госавтоинспекции, около Дьяконово в третьем часу столкнулись "Волга", двигавшаяся со стороны Курска в сторону Курчатова, поворачивающая налево, с ВАЗ-2107. Затем "семёрку" отбросило на автобус ПАЗ, стоявший на обочине. В тройном ДТП пострадал 21-летний водитель ВАЗа. Его с травмами доставили в ближайшую районную больницу.


 

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