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В Курске прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Сегодня, 14:19
В Курске прогнозируют мокрый снег и гололедицу
Сегодня вечером в Курской области ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждение распространило региональное МЧС. Примерно с 9 вечера будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега. Ненастье будет сопровождаться гололедицей и сильным ветром порывами до 16 м/с. Из-за передов температур такая картина будет и завтра. Участников дорожного движения призывают быть особенно осторожными: водителям рекомендуют избегать резких маневров. Пешеходам стоит позаботиться о нескользящей обуви. В спасательном ведомстве посоветовали: если избежать травмы не удалось, следует обратиться в травмпункт. Там необходимо оформить бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

 

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