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В 2016 году в Курскэнерго обратились свыше 26 тысяч потребителей

Сегодня, 14:25
В 2016 году в Курскэнерго обратились свыше 26 тысяч потребителей
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы  с  потребителями в 2016 году. 
В указанный период специалистами блока взаимодействия с клиентами предприятия было принято 26 838  обращений от жителей Курской области по вопросам энергоснабжения, в том числе более 2900 заявок на технологическое присоединение к сетям филиала и 11706 заявок на оказание дополнительных сервисов. 
Самой востребованной в прошлом году была дополнительная услуга по установке и замене приборов учета – потребителями было подано 6385 заявок на ее предоставление. Свыше 3500 граждан обратились в Курскэнерго по вопросам выполнения технических условий заявителем договора технологического присоединения. Также в  прошлом  году специалистами филиала было заключено 1989 договоров на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»).
В течение минувшего года в адрес Курскэнерго поступило более 4000 положительных отзывов от жителей региона. Энергетиков благодарят за оперативность, грамотное консультирование, квалифицированную помощь в оформлении документации, внимательное отношение к каждому потребителю.
За услугами Курскэнерго куряне могут обращаться в Центры обслуживания потребителей (ЦОП) филиала в городе Курске (центральный офис) и в районных центрах  –  Льгове, Обояни, Железногорске и Щиграх, а также в пункты по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства. Предварительно записаться на прием в офисы обслуживания Курскэнерго можно по номеру 8-800-50-50-115 и на сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям».

 

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