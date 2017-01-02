В 2016 году в Курскэнерго обратились свыше 26 тысяч потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2016 году.

В указанный период специалистами блока взаимодействия с клиентами предприятия было принято 26 838 обращений от жителей Курской области по вопросам энергоснабжения, в том числе более 2900 заявок на технологическое присоединение к сетям филиала и 11706 заявок на оказание дополнительных сервисов.

Самой востребованной в прошлом году была дополнительная услуга по установке и замене приборов учета – потребителями было подано 6385 заявок на ее предоставление. Свыше 3500 граждан обратились в Курскэнерго по вопросам выполнения технических условий заявителем договора технологического присоединения. Также в прошлом году специалистами филиала было заключено 1989 договоров на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»).

В течение минувшего года в адрес Курскэнерго поступило более 4000 положительных отзывов от жителей региона. Энергетиков благодарят за оперативность, грамотное консультирование, квалифицированную помощь в оформлении документации, внимательное отношение к каждому потребителю.

За услугами Курскэнерго куряне могут обращаться в Центры обслуживания потребителей (ЦОП) филиала в городе Курске (центральный офис) и в районных центрах – Льгове, Обояни, Железногорске и Щиграх, а также в пункты по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства. Предварительно записаться на прием в офисы обслуживания Курскэнерго можно по номеру 8-800-50-50-115 и на сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям».





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