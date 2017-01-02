Энергетиков призывают перейти на прямые расчеты с дачниками

Представители ОНФ встретились с владельцами участков садоводческого некоммерческого товарищества «Вымпел», которым грозит отключение электроэнергии из-за долга в 150 тысяч. Как поясняют активисты, конфликт, который возник между садоводами и энергетиками, типичен для многих дачных сообществ, где расчеты ведет правление товарищества. В садоводческое товарищество входят около 600 собственников. Они ведут свои расчеты через руководство СНТ. Поставщики направили претензию в адрес товарищества, грозят взысканием долга через арбитражный суд и отключением от электроэнергии. Это значит, что 50 семей, которые постоянно живут в дачных домиках, останутся без отопления, запитанного от электричества. Также дачники жалуются, что поставщики электроэнергии не выполняют элементарных обязательств – не предупреждают о плановых отключениях. Таких с ноября было уже три, каждое – по 10 часов. Как результат – сбои, выход из строя дорогостоящей техники. Домовладельцы готовы перейти на прямые расчеты с энергетиками. Однако компании проще иметь дело с одним юридическим лицом, чем с несколькими десятками абонентов. Активисты ОНФ призывают энергокомпанию переходить на индивидуальные расчеты с постоянно проживающими на участках дачниками. Обращение общественники направят руководству компании.





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