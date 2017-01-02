На курских дорогах начинаются проверки на трезвость

Сегодня в Курске сотрудники ГИБДД устроят проверку водителей на трезвость. Аналогичные рейды в предстоящие выходные запланированы и в районах области. Госавтоинспекция просит сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД 36-70-01, 36-70-02.

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью.





Сегодня, 14:40