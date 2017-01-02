Курскэнерго приняло участие в региональном смотре готовности сил и средств, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в прошедшем в Курской области смотре сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Смотр проводился в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы региональной системы ликвидации ЧС Курской области за 2016 год и постановки задач на текущий год.

Курскэнерго представляла бригада по ремонту и обслуживанию подстанций. Энергетики продемонстрировали современное оборудование, позволяющее в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей, связанное с повреждениями на объектах электросетевого комплекса. В частности - специализированную мастерскую, установленную на шасси автомобиля повышенной проходимости.

Данная установка оснащена бензогенератором, верстаком, сверлильным, заточным станком, необходимым комплектом инструмента и приспособлений для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ позволяющим в кратчайшие сроки произвести ремонт неисправного узла без выезда на базу. Оборудование, имеющееся в мастерской, может быть запитано как от сети переменного тока 0,4кВ так и от автономного генератора. Помимо этого, автомобиль укомплектован оборудованием, позволяющим производить диагностику и регулировку выключателей 10-35-110кВ. Для персонала здесь имеется хозяйственно-бытовой отсек.

Подводя итоги смотра, начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев отметил высокий уровень организации работы Курскэнерго по повышению устойчивости энергоснабжения объектов. Он подчеркнул, что налаженное оперативное взаимодействие Курскэнерго с региональным управлением является одним из важных факторов для обеспечения энергобезопасности жителей региона.

В Курскэнерго на случай возникновения нештатных ситуаций сформировано 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека. Они оснащены 21 единицей автомобильной техники, в том числе 10 единицами повышенной проходимости, 9 подъёмниками и 2 бурильно-крановыми машинами. При необходимости, специалисты филиала могут использовать 87 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1129 кВт. РИСЭ находятся в постоянной готовности и могут использоваться на любой территории.





Вчера, 18:08