Курское «Динамо» сыграет в Оренбурге с непримиримым соперником

Сегодня курское «Динамо» проведет непростую встречу на выезде. В Оренбурге подопечные Лукаса Мондело сыграют с «Надеждой» в рамках женской премьер-лиги. Этот матч может решить судьбу 2-3 мест в итоговой турнирной таблице. Сейчас вторыми идут курянки – 12 побед и 1 поражение, третьими оренбурженки – 11 побед и 2 поражения. Из Курска на матч отправился автобус с болельщиками. В первом круге динамовки на своем паркете с трудом одолели «Надежду» 69:65. Начало поединка в 15 часов.





Сегодня, 08:03