поиск по сайту
 

Курское «Динамо» сыграет в Оренбурге с непримиримым соперником

Сегодня, 08:03
Курское «Динамо» сыграет в Оренбурге с непримиримым соперником
Сегодня курское «Динамо» проведет непростую встречу на выезде. В Оренбурге подопечные Лукаса Мондело сыграют с «Надеждой» в рамках женской премьер-лиги. Этот матч может решить судьбу 2-3 мест в итоговой турнирной таблице. Сейчас вторыми идут курянки – 12 побед и 1 поражение, третьими оренбурженки – 11 побед и 2 поражения. Из Курска на матч отправился автобус с болельщиками. В первом круге динамовки на своем паркете с трудом одолели «Надежду»  69:65. Начало поединка в 15 часов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама