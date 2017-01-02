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Менее трети курян не имеют проблем со здоровьем

Сегодня, 08:12
Менее трети курян не имеют проблем со здоровьем
Большинство курян имеет проблемы со здоровьем. Это показала диспансеризация населения. В 2016 ее прошли 160 тысяч жителей региона. Медики смогли назвать абсолютно здоровыми  лишь 28,5% курян. Как сообщает «ГТРК Курск» со ссылкой на специалистов областного центра медицинской профилактики, у 58% обследованных - хронические заболевания. Еще 13,5% курян имеют фактор риска развития заболеваний. Общая картина здоровья в регионе остается постоянной в течение последних нескольких лет. Добавим, только в прошлом году 16% пациентов именно в ходе диспансеризации узнали об имеющихся у них болезнях.

 

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