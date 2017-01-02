В День студента в Курске откроют детский центр

В День студента, 25 января, в Курске состоится торжественное открытие Детского спортивного центра «Добрыня». Он расположен на улице Мыльникова, 4.

Еще в 2015м проект по созданию детского центра стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Сегодня в Центре занимается различными видами спорта и творческими направлениями более 300 детей и подростков. Здесь созданы площадки для реализации студенческих проектов-победителей Всероссийских молодежных образовательных форумов. В 2017 году Центр станет местом подготовки и пунктом сдачи нормативов комплекса ГТО для школьников и студентов региона.

В программе открытия: работа студии английского языка по программе проекта «Доступный английский», площадка по оказанию первой медицинской помощи «ЛикБез for life», показательные выступления по каратэ, кудо, рукопашному бою, художественной гимнастике, спортивным бальным танцам. Начало в 15 часов.

Сегодня, 08:14