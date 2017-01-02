Судебные приставы и налоговики наведались к 30 должникам

В Курске судебные приставы устроили совместно с сотрудниками налоговой инспекции вечерний рейд. Они посетили 30 должников. Причины, по которым они не платили, разные. Например, мужчина задолжал по транспортному налогу более 12 тысяч рублей из-за того, что был не согласен с начислением налогов. Тогда налоговики разъяснили ему порядок, а приставы произвели арест бытовой техники. Всего же во время рейда арестовано имущество на 10 тысяч рублей, удалось взыскать с неплательщиков около 40 тысяч. Под арест попала бытовая техника, мебель и компьютеры. Имущество должникам предложили реализовать самостоятельно.

Сегодня, 08:15