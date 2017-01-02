поиск по сайту
 

На окраине Курска обнаружили склад боеприпасов

Сегодня, 08:17
На окраине Курска обнаружили склад боеприпасов
На окраине Курска, на улице Аэропортовская, обнаружили склад боеприпасов. Об опасной находке сообщили в «Службу спасения» по номеру 112. Группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции при осмотре места происшествия извлекли в общей сложности 75 снарядов калибром 88 миллиметров. Они пролежали в земле еще со времен Великой Отечественной. Все обнаруженные снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама