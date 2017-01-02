На окраине Курска обнаружили склад боеприпасов

На окраине Курска, на улице Аэропортовская, обнаружили склад боеприпасов. Об опасной находке сообщили в «Службу спасения» по номеру 112. Группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции при осмотре места происшествия извлекли в общей сложности 75 снарядов калибром 88 миллиметров. Они пролежали в земле еще со времен Великой Отечественной. Все обнаруженные снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.





Сегодня, 08:17