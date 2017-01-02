Курянин, продавший арендованный автомобиль, отделался исправительными работами

Ленинский районный суд Курска огласил приговор 23-летнему мошеннику. Молодой аферист арендовал для работы автомобиль «Рено Логан». Когда ему срочно потребовались деньги, он решил продать чужую машину. За «Рено» молодой человек выручил 30 тысяч рублей. Тем временем, собственник обнаружил пропажу своего транспортного средства и обратился к стражам порядка. Сначала мошенника приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей, однако он его не оплатил в срок. Тогда суд заменил наказание. Предприимчивому парню предстоит 8 месяцев исправительных работ по месту трудовой деятельности с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства – сообщили в региональной прокуратуре.





Сегодня, 08:17