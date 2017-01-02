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Пьяного курянина прохожие приняли за труп

Сегодня, 08:18
Пьяного курянина прохожие приняли за труп
Курянин, видимо, не рассчитал свои силы при встрече Нового года, это вылилось в необычную историю. Она произошла в Медвенском районе. В первый день 2017го местные жители вышли на улицу и обнаружили мужчину, лежащего на дороге без признаков жизни. Встревоженные медвенцы попытались его разбудить, однако им это не удалось. В итоге селяне решили, что перед ними труп и сообщили об этом в полицию. Правда, когда на место прибыли стражи порядка, выяснилось, что мужчина просто мертвецки пьян. Его всё-таки разбудили и оштрафовали за «нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

 

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