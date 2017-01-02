Курское "Динамо" уверенно обыграло оренбургскую "Надежду"

Уверенной победой баскетболисток курского «Динамо» завершился в Оренбурге матч женской премьер-лиги с местной «Надеждой». Подопечные Лукаса Мондело одолели соперника с разгромным счетом 83:51. Самыми результативными у «бело-голубых» стали Эпифания Принц — 13 очков, Кириллова — 12, Круз — 10, Мария Вадеева — 10 + 8 подборов. «Динамо» сохранило за собой 2-е место в регулярном чемпионате. В среду, 25 января, курский клуб проведет домашнюю встречу Евролиги с «Монпелье».

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